Объявлена конкурсная программа Сахалинского кинофестиваля

В конкурсную программу VIII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» вошли 9 фильмов, в создании которых приняли участие кинематографисты из 15 стран.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Край света», список фильмов опубликован на его сайте.

Россию в конкурсе представляют три картины: «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Среди иностранных участников конкурса фильмы, отмеченные призами фестивалей в Локарно, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Токио, Гетеборге и Чонджу.

«Конкурсная программа год от года меняется, но в рамках придуманной нами восемь лет назад концепции: большое количество российских фильмов, ориентация на "гений места", встреча Европы и Азии, — говорит программный директор фестиваля Алексей Медведев. — В этом году в программе отчетливо проявилась тема индивидуальной борьбы человека против несправедливости мира. И неважно, за что борется герой — за справедливость в суде ("История одного назначения" Авдотьи Смирновой), за творческую свободу ("Страшная мать" Аны Урушадзе) или за собственное выживание ("Война Анны" Алексея Федорченко). И неважно, кто он — граф Толстой, грузинская домохозяйка или маленькая еврейская девочка. Иногда "один против всех" — это единственная достойная позиция, которая нам остается».

Также стали известны российские гости конкурсной программы. С фильмом «Война Анны» в Южно-Сахалинск приедет режиссер Алексей Федорченко, «Историю одного назначения» представят исполнитель главной роли Алексей Смирнов и уроженец Сахалина Евгений Харитонов, сыгравший в картине Льва Толстого, а фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» — актер Владимир Мишуков.

VIII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа. Жюри фестиваля возглавит режиссер Таминех Милани (Иран).







