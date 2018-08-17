Фестиваль Solo объявил афишу

Сцена из спектакля «Жестяной барабан» © Birgit Hepfeld / © Birgit Hepfeld / berliner-ensemble

С 1 по 11 октября XI Московский международный фестиваль моноспектаклей Solo представит на сцене Театрального центра Cоюза театральных деятелей России «На Страстном» проекты из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Берлина, Люксембурга, Дрездена, Болоньи, Калининграда и Руана.

В программу фестиваля отобрано одиннадцать спектаклей. Ее откроет «Жестяной барабан» театра Берлинер ансамбль. БДТ имени Г.А. Товстоногова покажет спектакль Валерия Ивченко «Кроткая», актер, режиссер и хореограф Антон Адасинский привезет в Москву свою постановку «Последний клоун на земле», которая будет представлена в Москве на фестивале Solo впервые после мировой премьеры в Дрездене.

Также на сцене Театрального центра СДТ РФ «На Страстном» итальянский режиссер и актер Роберто Латини сыграет моноспектакль «Песнь песней» по Ветхому завету и состоится премьера нового спектакля Евгения Гришковца «Предисловие».

В Москве выступят Национальные театры из Руана и Люксембурга, Свердловский государственный академический театр драмы (Екатеринбург) покажет спектакль «Хомо чудикус» режиссера и исполнителя Антона Зольникова, а Театр НеНормативной Пластики (Петербург) — спектакль молодого режиссера Романа Кагановича «Сибирь» в исполнении Сергея Азеева.

Кроме того, в программе фестиваля первая сольная работа выпускника «Мастерской Дмитрия Брусникина» Василия Буткевича и моноспектакль «Макбет. Реконструкция» актера и режиссера Антона Мозгалева.

Фестиваль Solo проводится Театральным центром СТД РФ «На Страстном» и Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры России







