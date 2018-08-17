В Калининграде открывается фестиваль «Короче»

Сегодня, 17 августа, фильм Алексея Петрухина «Училка: Испытание» откроет в Калиниграде VI Российский фестиваль короткометражного кино «Короче».

«На фестивале будет 37 фильмов в конкурсе и еще порядка 400 в параллельных программах, — цитирует ТАСС председателя жюри фестиваля, основателя студии «Профит», продюсера Игоря Толстунова. — Вот это — новшество фестиваля. Параллельные программы будут обширны. А так — фестиваль сохраняет свою прежнюю концепцию».

Фестиваль «Короче» продлится до 19 августа. По его итогам профессиональное жюри выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

Вне конкурса будет представлены, в частности, полнометражные картины, снятые на основе фильмов-победителей фестиваля «Короче» («Ну, здравствуй, Оксана Соколова», «Человек из будущего» и другие) и хит российского проката «Я худею» режиссера Алексея Нужного, одного из победителей «Короче-2015».

«Секция "Короче.Страна" покажет весь спектр современного кино из разных регионов России, а в блок "Короче.Международный" войдут фильмы со всего мира, — пояснили в пресс-службе фестиваля. — Кроме того, будет две секции для детей и семейного просмотра. Блок "Перспективы" включает фильмы о будущем нашего кино, а также о том, как снимать так, как еще никто никогда не снимал".

Среди внеконкурсных секций появилось несколько новых — "Короче.Онлайн" с фильмами, действие которых происходит в сети, "Короче.Лав" с картинами о любви, а секция "Короче.ЧБ" будет отражать черно-белый стиль шестого фестиваля "Короче"».

Фестиваль короткометражного кино «Короче» был учрежден в 2013 году лидерами российской киноиндустрии, президент фестиваля — глава студии «СТВ», продюсер Сергей Сельянов. Подборку из победителей и участников фестиваля «Короче» прошлых лет можно посмотреть на онлайн-платформе «Пилигрим».







