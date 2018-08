Умерла Арета Франклин

© WireImage

Сегодня, 16 августа, в Детройте в возрасте 76 лет умерла американская певица Арета Франклин.

Об этом сообщает CBS.

Арета Франклин родилась в Мемфисе (штат Теннесси) в 1942 году в семье священника, с детства пела в церковном хоре, в 14 лет записала первый сольный альбом, «Songs of Faith».

В 1960 году вышел первый сингл певицы — «Today I Sing the Blues» — на лейбле Columbia Records, в 1961 году другая песня в исполнении Ареты Франклин, «Won't Be Long», впервые попала в чарт Billboard, заняв в нем 7-е место.

Широкую популярность Арета Франклин получила во второй половине 1960-х годов, подписав контракт с компанией Atlantic Records. В 1967 году ее сингл «I Never Loved a Man (The Way I Love You)» впервые занял первую позицию в R&B-чарте. Альбомы 1968 года «Lady Soul» и «Aretha Now» с такими хитами, как «Chain of Fools», «Ain't No Way», «Think» и «I Say a Little Prayer», стали бестселлерами, в том же году Арета Франклин получила первую в своей карьере премию «Грэмми». К концу 1960-х певицу стали называть «королевой соула».

В 1972 году сборник госпелов «Amazing Grace» разошелся миллионным тиражом, последним крупным успехом Ареты Франклин в чартах стала кавер-версия песни Стиви Уандера «Until You Come Back to Me» (1974).

Кроме того, среди самых известных песен, записанных Аретой Франклин, «Respect», «Rock Steady», «Jump to It», «Who's Zoomin' Who», «Something He Can Feel», «I Knew You Were Waiting (For Me)» (с Джорджем Майклом) и «Jumpin' Jack Flash».

Всего на счету певицы 77 синглов, вошедших в чарт Billboard Hot 100, и 100 синглов в R&B-чартах, а также 18 премий «Грэмми», во всем мире продано более 75 млн копий ее альбомов.

В 1987 году Арета Франклин стала первой женщиной, введенной в Зал славы рок-н-ролла.