Премия Аркадия Драгомощенко проведет конференцию в Петербурге

Местом проведения конференции станет Павильон на острове Новая Голландия © «Новая Голландия: культурная урбанизация»

6 и 7 сентября на Санкт-Петебургском международном книжном фестивале «Ревизия» пройдет конференция «Письмо превращает нас», организованная Премией Аркадия Драгомощенко (Премия АТД).

Как сообщает сайт Премии АТД, конференция посвящена опыту молодой русскоязычной поэзии 2010-х и новым поэтическим практикам, которые оказывались в фокусе работы Премии АТД предыдущие четыре сезона.

В конференции примут участие эксперты и лауреаты Премии АТД, критики, литературоведы, философы, а также молодые авторы, входившие в короткие и длинные списки премии в 2014–2017 годах.

Программа конференции состоит из пяти секций, каждая из которых будет разделена на поэтическую (в формате чтений) и теоретическую части, презентации двух книг в серии «Новые стихи» и Большие поэтические чтения памяти Аркадия Драгомощенко. В параллельной программе на площадке магазина «Порядок слов» состоятся две презентации и теоретический семинар.

В оргкомитет конференции «Письмо превращает нас» входят Елена Костылева, Галина Рымбу, Александр Скидан и Константин Шавловский.

Также сообщается, что учредители Премии АТД решили перенести следующий премиальный сезон на 2019 год. «Конференция ни в коем случае не заменяет Премию, но является ее саморефлексивным продолжением, которое, возможно, и определит дальнейшие способы трансформации концептуальных и институциональных рамок премиальной работы», — объясняют организаторы конференции.

Первый фестиваль «Ревизия», организованный совместно проектами «Новая Голландия: культурная урбанизация» и «Порядок слов», пройдет на острове Новая Голландия в Петербурге с 6 по 9 сентября. В фестивале примут участие издательства и независимые книжные магазины, библиотеки и другие городские, публичные и виртуальные площадки и проекты.



