«Пилигрим» показывает фильмы фестиваля «Короче»Кадр из фильма «Половинки»© «Пилигрим»
На онлайн-платформе «Пилигрим» размещены фильмы, которые были представлены в конкурсных программах российского фестиваля короткометражного кино «Короче».
В этом году фестиваль «Короче» проводится в шестой раз. Он пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа.
«Специально к началу фестиваля мы собрали на "Пилигриме" подборку из победителей и участников фестиваля "Короче" прошлых лет. Все фильмы доступны для бесплатного и легального просмотра, и каждый зритель может поддержать финансово их создателей», — говорится в сообщении на сайте piligrim.fund.
Онлайн-каталог уже включает 22 фильма. Среди них участники короткометражного конкурса «Короче» прошлого года «Интересное положение» Татьяны Ефимовой, «Селфи» Андрей Картавцев, «Цугцванг» Сергея Рамза и «Половинки» Байбулата Батуллина.
Подборка постоянно обновляется.
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