Петербургский «Мемориал» может лишиться помещения

Власти отказали Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации «Мемориал» в продлении договора аренды помещения, которое она занимает с 1997 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора петербургского «Мемориала» Галину Школьник.

«Мы получили письмо от комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о том, что городская комиссия по распоряжению имуществом рассмотрела обращение "Мемориала" о продлении договора аренды на помещение по Разъезжей улице, 9А и приняла решение его расторгнуть. Письмо адресовано нам и директору учреждения "Имущество Санкт-Петербурга" с поручением начинать расторжение договора», — рассказала Школьник.

Cрок аренды помещения закончился в феврале 2017 года. По словам исполнительного директора, с лета 2016 года руководство «Мемориала» просит Смольный продлить договор.

«Нас все это время никто не выселял. В нашем договоре есть пункт о том, что, если стороны не имеют претензий, то договор считается действующим», — добавила Школьник, отметив, что освободить занимаемое помещение от организации пока не потребовали.

«Насколько я понимаю, мы должны получить какое-то уведомление от "Имущества Санкт-Петербурга", — пояснила она. — Сейчас мы хотели бы понять причины, по которым с нами не хотят продлять договор, ведь мы много лет арендуем это помещение, к нам никогда не было претензий. Мы написали два запроса, если получим ответ, что решение неизменно, то мы, наверное, должны будем обратиться в суд».







