В Новой Голландии пройдет книжный фестиваль «Ревизия»

© «Новая Голландия: культурная урбанизация»

С 6 по 9 сентября на острове Новая Голландия пройдет Первый Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль «Ревизия», в котором примут участие издательства и независимые книжные магазины, библиотеки и другие городские, публичные и виртуальные площадки и проекты.

Как сообщает сайт Новой Голландии, миссия фестиваля — создать платформу первого в Петербурге международного книжного фестиваля и собрать на ней не только ведущие издательства интеллектуальной литературы и независимые книжные магазины, но и различные городские инициативы, которые работают в сфере культурного просвещения и производства.

Организаторы фестиваля «Ревизия» — проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» — планируют проводить его ежегодно с разными темами и кураторами.

Кураторы первого фестиваля — Константин Шавловский, Анна Изакар и Саша Ахмадшина, его тема — «Искусство сомневаться».

В программе первой «Ревизии» мировая премьера фильма Александра Сокурова «Go.Go.Go», открытая лекция итальянского философа Паоло Вирно «Современные городские инициативы (и/или) сообщества как негосударственная сфера общественной жизни», круглый стол «Бумажная версия всего», «Литературная кухня» — ужин с участием литературных критиков в ресторане Kuznya House, выставка-исследование «Ревизия: городские сообщества», конференция «Письмо превращает нас» опыт молодой русскоязычной поэзии 2010-х».

Кроме того, на фестивале пройдут «Большие поэтические чтения», специальные показы фильмов, презентации книг, встречи с авторами, а также мероприятия для детей, подготовленные школой креативных индустрий «Маяк».

Специально для фестиваля будет выпущена серия книг «Петербургский текст», объединяющая пять петербургских авторов, в разных жанрах создававших мифологию города в ХХ веке. Среди них писатель-модернист Константин Вагинов, художница Алиса Порет, поэт Аркадий Драгомощенко, историк Юрий Пирютко и режиссер Алексей Балабанов.







