В московскую программу «Ночи кино» вошли 330 кинопоказов

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Сегодня, 15 августа, объявлена программа всероссийской акции «Ночь кино — 2018». Куратором московской программы стал кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. 25 августа на 160 площадках Москвы состоятся 330 кинопоказов.

В этом году организаторы акции подготовили предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов года, встречи с режиссерами, большую кино- и музыкальную программу в парках и кинопоказ в бассейне «Чайка».

Среди самых ожидаемых премьер фильмы «Профайл» Тимура Бекмамбетова, «Война Анны» Алексея Федорченко и «Основано на реальных событиях» Романа Полански.

Главной площадкой акции станет парк «Зарядье». Там будут показаны фильм-обладатель приза «За создание образа Москвы в киноискусстве», а также фильмы «The Beatles: Желтая подводная лодка» и «Барышня и хулиган» в музыкальном сопровождении композитора-неоклассика Николы Мельникова с камерным оркестром New Classic Band.

В параллельной программе акции примут участие парки, музеи, культурные центры, библиотеки и кинотеатры. В музее-заповеднике «Царицыно» под открытым небом пройдет конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино, в летних кинотеатрах «Пионер» в Парке Горького и Сокольниках ночь будет посвящена творчеству Станислава Говорухина.

В кинотеатре «Иллюзион» будет представлена программа «Трудный возраст», посвященная подростковой теме в кино. Здесь пройдут пленочные показы фильмов «Ноль за поведение» Жана Виго и «Пацаны» Динары Асановой, а также встреча с режиссером Александром Хантом.

Полностью программа акции «Ночь кино — 2018» опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы .



