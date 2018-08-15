Художник Алан Богана проведет artist-talk в Казани

24 августа в Центре современной культуры «Смена» в Казани состоится artist-talk со швейцарским художником Аланом Боганой.

Начало в 19:30, на встрече Алан Богана поделится подробностями и результатами своей резиденции в Казани, расскажет о своем художественном методе и исследованиях связи между светом, звуком и материей.

Алан Богана родился в 1979 году в Швейцарии. Он работает со скульптурой, компьютерной графикой и другими современными медиа, а его работы обычно представлены в виде инсталляций. В последние годы его исследования были сосредоточены на изучении поведения света и его взаимодействий с веществами. Он исследует их с помощью различных средств, таких как компьютерное графическое моделирование или манипулирование полупрозрачными, фосфоресцентными и голографическими материалами.

НИИ «Прометей» — основанная в 1962 году в Казанском авиационном институте лаборатория, которая специализировалась как на прикладных задачах (экспериментах в области дизайна, световой архитектуры, интенсивного обучения, создания аудиовизуальной среды для операторов, светомузыкальных устройств для оформления интерьера), так и на теоретических (синтез искусств, сбор, перевод и исследование информации со всего мира в области синтетических искусств).











