Mail.ru Group просит амнистировать осужденных за репосты

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Компания Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», направила в Госдуму, Верховный и Конституционный суды и в Министерство юстиции РФ обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии тех, кто был осужден за репосты и «лайки».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Mail.ru Group

«Сегодня нами были направлены следующие официальные обращения: в Государственную Думу РФ с просьбой инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ. Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в соцсетях (в том числе лайки, репосты, публикации изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», — говорится в заявлении пресс-службы.

В начале августа руководство Mail.ru Group выступило за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и «лайков» в соцсетях и декриминализацию такого рода действий.

Управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов на днях объявил, что в ответ на рост числа уголовных дел об экстремизме за публикации в интернете соцсеть намерена обеспечить полную приватность личных страниц своих пользователей.







