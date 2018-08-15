Объявлен шорт-лист премии Bookscriptor

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Сегодня, 15 августа, опубликован шорт-лист литературной премии Bookscriptor, которая присуждается начинающим авторам.

Как сообщают организаторы премии, digital-издательство Bookscriptor, всего на конкурс прислали 2050 заявок, в лонг-лист вошло 35 рукописей. Из них редакционная команда и ридеры Bookscriptor отобрали 11 произведений короткого списка в номинациях «Young Adult Fiction», «Фантастика/Фэнтези» и «Новая реальность» (интеллектуальная российская проза):

Young Adult

Гала Узрютова — «Страна Саша»

Елена Бумагина — «Пусть всегда будет солнце»

Екатерина Рубинская — «Псих»

Фантастика/Фэнтези

Дмитрий Димитрин — «Хора»

Давид Штерн — «Михаэль Перо. И всё. Всё. Всё»

Денис Калдаев — «Семь миллионов сапфиров»

«Новая реальность»

Денис Гладков — «Пентаграмма»

Гала Узрютова — «Снег, который я пропустил»

Ваня Тимонов — «20 — 22»

Люба Макаревская — «Сборник прозы»

Юрий Соболев — «У моря»

Отмечается, что поскольку в категории «Новая реальность» на конкурс поступило больше всего рукописей, редакция отобрала в этой номинации не трех финалистов, а пять.

Победителей премии выберет профессиональное жюри, состоящее из издателей, писателей и литературоведов. Победитель получит издание книги (печатный тираж и электронную версию), распространение по книжным магазинам, а также информационную поддержку и памятные призы от партнеров премии.

Литературная премия Bookscriptor создана в 2018 году c целью поиска, продвижения и поддержки начинающих писателей, работающих по трем перспективным направлениям: young adult, фантастика/фэнтези и интеллектуальная проза.

В жюри премии входят Илья Данишевский, Михаил Эдельштейн, Евгений Бабушкин, Татьяна Замировская, Екатерина Панченко, Полина Барскова, Майя Кучерская, Ольга Бухина и Юрий Сапрыкин-младший.



