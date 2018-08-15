Фестиваль «Любимовка» объявил программу© Фестиваль Любимовка
Более 40 читок пьес, а также лекции и мастер-классы пройдут с 1 по 8 сентября в Москве на фестивале молодой драматургии «Любимовка-2018».
Расписание фестиваля приводится на его сайте.
На конкурсную часть «Любимовки-2018» было прислано 646 пьес. Из этих работ отборщики сформировали основную и fringe-программу фестиваля, а также список особо отмеченных работ. Драматург, сценарист и критик Олег Лоевский выбрал пьесы состоявшихся авторов для представления на фестивале в рамках внеконкурсной программы.
В образовательную программу фестиваля вошли четыре лекции и мастер-класса.
Главной площадкой фестиваля станет «Театр.doc» (Малый Казенный переулок, 12с1). Три читки пьес, особо отмеченных отборщиками, состоятся в фестивальном клубе «Смайл Кафе» (Покровка, 48).
После каждой читки будет проходить обсуждения с участием аудитории, автора и театральных профессионалов.
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