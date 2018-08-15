В Некрасовке прочитают лекцию об истории женского спорта

16 августа в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится лекция «Все ли игры открыты для женщин? Сложная история женского спорта».

Спортивная журналистка и исследовательница костюма Екатерина Кулиничева и тренер, соосновательница футбольной команды для девушек GirlPower Алла Филина будут говорить о сложных моментах истории женского спорта и его современности.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Лекция входит в образовательную программу выставки «Проект "Спорт"», подготовленной совместно с журналом «Теория моды: одежда, тело, культура».

«Российская футбольная сборная первый раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира в 1999 году. А разве не в 2018-м? Нет, просто это была женская футбольная сборная. В ХХ веке спорт стал важным инструментом женской эмансипации, одновременно история женского спорта по разным причинам часто проходила как менее заметная и параллельная. Так, в Британии, на родине футбола, после Первой мировой войны женский футбол неожиданно набрал большую популярность, но в какой-то момент женщины были просто лишены доступа к футбольной инфраструктуре, в первую очередь, полям. С другой стороны, на примере тенниса можно видеть, как спортсменки пытаются, иногда небезуспешно, бороться за то, чтобы определять образ своего вида спорта наравне с мужчинами».







