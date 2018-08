Ходорковский и Невзлин создали фонд Justice for Journalists

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский и предприниматель Леонид Невзлин учредили Фонд международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists.

«Цель фонда — организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов», — говорится в сообщении в фейсбуке Михаила Ходорковского.

На сайте фонда Justice for Journalists сообщается, что он создан в ответ на убийство в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко.

Фонд будет оказывать организационную, политическую, информационную и финансовую поддержку деятельности международных расследовательских групп и проектов, задачей которых является выявление, обнародование и предание суду лиц, ответственных за преступления против журналистов.

На первоначальное обеспечение деятельности фонда Justice for Journalists Ходорковский и Невзлин выделили $5 млн. Предполагается, что на начальном этапе фонд будет финансировать или софинансировать от пяти до десяти международных расследований в год, пишет «МБХ Медиа».

Управлять фондом будут попечительский и экспертный советы. Согласно информации на сайте Justice for Journalists, о готовности сотрудничать с организацией заявили бывший президент «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмин, иностранный корреспондент The Guardian Люк Хардинг, основатель и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и специальный корреспондент The Wall Street Journal Дэвид Сэттер.