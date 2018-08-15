Умер Эдуард Успенский

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14 августа в возрасте 80 лет умер писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский.

Об этом сообщает ТАСС.

Эдуард Николаевич Успенский родился в 1937 году в Егорьевске (Московская область), окончил Московский авиационный институт (1961), работал на Втором московском приборостроительном заводе. С 1960 года печатал стихи и фельетоны в эстрадных сборниках, газете «Неделя» и журнале «Крокодил», в 1965 году вместе с Феликсом Камовым возглавил авторскую группу студенческого эстрадно-сатирического театра МАИ «Телевизор», с середины 1960-х писал произведения для детей.

В 1966 году вышла сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья», по сценариям Успенского режиссер-мультипликатор Роман Качанов поставил кукольные мультфильмы «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974), «Чебурашка идет в школу» (1983). Вместе с Качановым Успенский написал пьесы «Чебурашка и его друзья» (1970) и «Отпуск крокодила Гены» (1974). В 2000-х годах анимационные фильмы о Чебурашке снимали в Японии.

По мотивам повести-сказки Успенского «Дядя Федор, пес и кот» (1974) режиссер Владимир Попов снял мультфильмы «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984).

Также среди произведений Успенского сказочные повести, в том числе «Вниз по волшебной реке» (1972), «Гарантийные человечки» (1975), «Школа клоунов» (1983), «Колобок идет по следу» (1987), стихотворные сборники, исторический роман «Лжедмитрий Второй, настоящий» (1999).

Сочинения писателя переведены на 25 языков, по его сценариям и произведениям ставятся спектакли, сняты фильмы и для детей и около 60 мультфильмов, среди которых «Антошка» (1969), «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971), «Про Сидорова Вову» (1985), «Следствие ведут Колобки» (1986-1987).

Кроме того, в 1970-е годы Успенский был автором и сценаристом радиопрограммы «Радионяня» и телепередачи «АБВГДейка», в 1990-е вел на «Радио России» музыкальную передачу «В нашу гавань заходили корабли», в 1999–2011 годах — одноименную телепрограмму.



