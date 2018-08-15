На «Ночи кино» покажут «Календарь»

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25 августа в рамках акции «Ночь кино» в Новом Манеже в Москве состоится показ короткометражного фильма выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина «Календарь».

Начало в 20:00, вход свободный по предварительной регистрации. После показа состоится обсуждение фильма с режиссером Игорем Поплаухиным.

«Календарь» был снят на студии «Порядок слов» в Петербурге осенью 2017 года. В мае он выиграл второй приз программы «Cinéfondation» на 71-м Международном Каннском кинофестивале, в июне стал победителем конкурсной программы «Кинотавр. Короткий метр» открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», где также получил премию журнала «Искусство кино» как лучший дебют фестиваля.

Продюсер картины «Календарь», кинокритик Константин Шавловский:

«В "Календаре" ты все время проваливаешься в лакуны своих ожиданий и представлений. Это вообще фильм, который по большей части происходит в голове у зрителя: ты вынужден домысливать предлагаемые ситуации. Вроде бы вполне современный прием, которым при этом чертовски сложно овладеть, не впадая в патетическую многозначительность. Игорь, как мне кажется, доказал, что им владеет — у него и в сценарии, и в фильме очень точный баланс между тем, что рассказано и не рассказано. И, конечно, у него потрясающий соавтор — оператор-постановщик Евгений Родин — его взгляд, его зрение очень попадает, по-моему, в драматургию и смысловой ряд фильма. Видно, что Поплаухин и Родин — это именно творческий союз».

Игорь Поплаухин окончил факультет журналистики МГУ и Московскую школу нового кино (режиссерская лаборатория Дмитрия Мамулии). Режиссер короткометражных фильмов «Календарь» (2017), «22» (2016), «Асфальт» (2014), участник конкурсных программ Каннского и Монреальского кинофестивалей, а также фестивалей «Кинотавр», «Евразия», , «Дух огня», «Московская премьера», SHNIT, «Сталкер» и «Святая Анна».



