«Пятница с Banksy» состоится в ЦДХ

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17 августа на выставке британского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве пройдет «Пятница с Banksy». В программе экскурсия, показ фильма «Кто украл Banksy?» и дискуссия о стрит-арте.

Как сообщают организаторы, арт-объединение CoolConnections, в 19:00 начнется экскурсия по выставке «Бэнкси: гений или вандал? Решаешь ты!», на которой впервые в России представлены около ста экспонатов, в том числе оригинальные работы Бэнкси, уличные объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу о художнике.

В 21:00 будет показан фильм Марко Прозерпио «Кто украл Banksy?» (The Man Who Stole Banksy, Италия, 2018) — остросюжетное расследование хитрых отношений политики, бизнеса и искусства, сопровождаемое закадровым текстом Игги Попа.

Завершит «Пятницу с Banksy» в ЦДХ дикуссия «Стрит-арт и авторское право: всеобщее достояние или экспонат?».

Начало в 22:30, участники — мастер каллиграффити Покрас Лампас, стрит-арт художник Миша Most, культуролог Анастасия Четверикова и правовед Анастасия Галкина, модератор — Анастасия Бирюкова.











