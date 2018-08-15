В Москве пройдет поп-ап фестиваль электронной музыки

Miss Kittin © BBC Music

25 августа на территории московского клуба Gazgolder и завода «Арма» во второй раз откроется поп-ап квартал GATE, где выступят электронные музыканты из России, Германии, Канады, Румынии, Франции и Чили.

Фестиваль продлится до 27 августа. Организаторы обещают «2 дня, 2 ночи, 3 сцены, 4 десятка артистов из разных стран мира, дизайнерский маркет, фудкорт, уличные виды спорта».

Зарубежными участниками GATE II станут Miss Kittin (Франция), Petre Inspirescu (Румыния), Half Hawaii (Канада-Германия), Sammy Dee (Германия), Dandy Jack (Чили) и E/Tape (Германия).

Также на фестивале выступят российские артисты Филипп Горбачев, ABC (Adamov, Boym, Cancelled), D.A.L.I., Eostra, Cotenius Z, Денис Казначеев, Денис Кораблев, София Родина, Hipushit, Stab9, Kovyazin D и Interchain.

Состав участников дополняется.

Фестиваль проводится совместно с творческим объединением Gazgolder











