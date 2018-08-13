Конкурс Lexus Design Award принимает заявки

© Lexus Design Award 2019

До 28 октября открыт прием заявок на участие в международном конкурсе Lexus Design Award 2019 (Премия Лексус в области дизайна 2019 года).

Заявку на участие в конкурсе можно подать на его сайте. Как сообщают организаторы, соревнование является платформой для дизайнеров и деятелей искусства, чьи работы могли бы внести вклад в создание лучшего будущего. Седьмой по счету конкурс в 2019 году пройдет под девизом «Дизайн для лучшего будущего» (Design for a Better Tomorrow).

Lexus Design Award Russia Top Choice — российский этап международного конкурса на соискание премии в области дизайна — проводится в третий раз. В российском этапе конкурса участвуют работы, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего для всех.

Победитель выйдет в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award, в котором соревнуются двести молодых талантов со всего мира, стремящихся получить признание за инновационный дизайн.

Идеи, предлагаемые в рамках конкурса новым поколением дизайнеров, должны учитывать не только три фундаментальных принципа бренда Lexus — «Предвосхищать», «Внедрять инновации» и «Интриговать», но и потребности общества будущего.

Победитель и финалисты конкурса Lexus Design Award 2019 будут объявлены 23 ноября на церемонии награждения в Москве.







