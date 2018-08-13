Парк Горького отметит 90-летие фестивалем

Большой фонтан Парка Горького, 1970-е годы © Парк Горького

С 25 августа по 2 сентября в Парке Горького, которому 12 августа исполнилось 90 лет, пройдет большой праздничный фестиваль.

Как сообщает сайт Парка Горького, 25 августа фестиваль откроется мультимедийным шоу на Голицынском пруду, которое будет посвящено истории парка от его открытия в 1928 году до сегодняшнего дня. Для шоу будет построен понтон в виде числа «90» общей площадью 1680 кв.м.

В представлении, которое объединит в себе элементы классического и иммерсивного театра, примут участие хор из 200 человек, драматические актеры, а также артисты оперы и балета, в том числе сопрано Большого театра Анна Аглатова.

Одним из главных участников фестиваля станет Liquid Theater. 25 и 26 августа вместе с волонтерами, начинающими перформерами артисты представят у главного входа в парк проект «Liquid Theatre & The Volunteers».

В День театра, 30 августа, со спектаклем «Полночный баланс» у Пионерского пруда выступят лауреат «Золотой маски» Антон Адасинский и его труппа DEREVO.

31 августа на Пионерском пруду пройдет фортепианный концерт (куратор — пианист и композитор Петр Айду).

1 сентября Пушкинская набережная станет площадкой фестиваля креативного агентства Stereotactic с участием электронных музыкантов из Москвы и Петербурга, а также мадридской инди-рок группы Hinds.

Фестиваль «90 лет Парку Горького» завершится 2 сентября концертом в чаше Центрального фонтана.







