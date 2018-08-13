ЕУСПб восстановит студентов, отчисленных из-за отзыва лицензии

© Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) намерен в ближайшее время восстановить студентов, которые были отчислены из вуза в 2017 году после того, как у него была отозвана лицензия.

«Прежде всего, Европейский университет планирует восстановить тех студентов, которые были вынуждены отчислиться после первого курса магистратуры в связи с отзывом лицензии. Университет имеет теперь возможность объявить и новый прием на первый курс магистерских программ по социальным и гуманитарным наукам», — сообщили «Интерфаксу» в ЕУСПб.

Также в вузе отметили, что ЕУСПб получил право на реализацию всех заявленных к лицензированию магистерских и аспирантских программ и программ дополнительного профессионального образования в области антропологии, истории, истории искусств, политологии, социологии, философии и экономики.

По словам ректора ЕУСПб Николая Вахтина, вуз еще может набрать первый курс и — на месяц-два позже — начать учебный год.

«В этом году у нас набора, конечно, не было, — сказал ректор. — Но по закону мы имеет право начать учебный год 1 октября или 1 ноября. В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили».

В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб по иску Рособрнадзора. В сентябре того же года университет был вынужден освободить занимаемое помещение, особняк в центре города.

В июне 2018 года ЕУСПб подал документы на получение новой лицензии, в начале августа Рособрнадзор провел в университете проверку, которая не выявила нарушений. 10 августа Рособрнадзор выпустил приказ о выдаче ЕУСПб лицензии на образовательную деятельность.



