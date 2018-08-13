Фестиваль рассеянных мест поэзии едет в Нижегородскую область© «Вода и вода»
25 августа фестиваль рассеянных мест поэзии «Вода и вода» пройдет в окрестностях города Бор под Нижним Новгородом.
Как сообщают организаторы фестиваля, местом его проведения станет обширная отмель, располагающаяся на северном берегу Волги между двумя городами.
В этом году фестиваль продолжит исследование того, как поэтическое может открывать доступ к ландшафту, отталкиваясь от его особенностей. Специфика места проведения в этом году придаёт фестивалю «колонизаторское» (по словам А. Фейгельмана) направление. Находясь на «ничейной» промежуточной территории, непригодной для застройки и заселения (из-за сезонной угрозы затопления), участники смогут семиотически заполнить ландшафт. Так, с одной стороны, произойдёт его присвоение, а с другой стороны, это заполнение позволит выявить собственную структуру ландшафта. Всё взаимодействие с ландшафтом произойдёт на точках возможного доступа, зонах, где будут совершаться поэтические практики.
Организаторы фестиваля:
- Кирилл Азёрный (Екатеринбург)
- Евгений Прощин (Нижний Новгород)
- Руслан Комадей (Екатеринбург)
- Артем Фейгельман (Нижний Новгород)
Сбор участников фестиваля начнется в 12:00 за Соборной мечетью Нижнего Новгорода (Казанская наб., 6). При себе участникам нужно иметь 200 рублей на канатную дорогу в оба конца, устройства для фотосъемки и головные уборы и/или зонты в зависимости от погоды.
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