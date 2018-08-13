В жюри «Золотого Трезини» вошел Олег Романов

© «Золотой Трезини»

Президент петербургского Союза архитекторов Олег Романов вошел в состав жюри архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

В творческой биографии Заслуженного архитектора РФ, почетного строителя Санкт-Петербурга, профессора кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, президента союза архитекторов Санкт-Петербурга Олега Романова более 120 проектов и построек. Ряд объектов занесен в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев с получением «Знака соответствия». В их числе жилой дом «Иматра» на Малом проспекте Петроградской стороны, Музей стекла и комплекс Государственного Русского музея«Михайловский сад – Михайловский замок».

Проекты Романова побеждали на многих российских и международных архитектурных конкурсах на протяжении почти 50 лет. Первую победу в архитектурном конкурсе начинающий архитектор одержал в 1968 году за Мемориал летчикам-североморцам, последняя по времени награда получена в 2017 году: проект сохранения и приспособления к музейно-развлекательной функции кронштадтского форта «Батарея Северная №7», консультантом которого выступил Олег Романов, присуждены золотая медаль и Гран-при международного фестиваля «Зодчество».

Руководство петербургским Союзом архитекторов — не единственная сфера деятельности Олега Романова. Он является членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президентом Международной ассоциации союзов архитекторов, членом градостроительных советов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом научно-экспертного совета КГИОП, заместителем председателя Координационного совета творческих союзов, вице-президентом Санкт-Петербургской академии современного искусства.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, архитектор Максим Атаянц, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, певица Диана Арбенина, композитор Владимир Раннев.

Приветственное письмо участникам и жюри конкурса направил художник и скульптор Михаил Шемякин.

Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Прием заявок на конкурс был открыт 29 июня и продлится до 15 октября. Как сообщили в оргкомитете конкурса, за первые полтора месяца было подано более 60 заявок, к голосованию были допущены 27 проектов от 17 заявителей.

Наиболее популярными номинациями стали «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса» и «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса». Остальные участники претендуют на победу в номинациях «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса», «Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса», «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции памятника архитектуры» и «Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома».

В числе первых номинантов компании ГК «Кортрос», холдинг AAG, «Балтийская Коммерция», ООО «Еврострой», Setl City, «Леонтьевский Мыс», «Лахта Парк», «Master Девелопмент», Glorax Development, «Дом на Ленсовета», «Охта Групп», «Балтийская жемчужина», Bonava, дизайн-студия ARCA Интерьеры, дизайнеры интерьеров Сергей Саватеев, Надежда Резцова и Александр Сенчугов.

Торжественная церемония, на которой победителям конкурса вручат авторские статуэтки, пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.



