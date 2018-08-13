Умер Видиадхар Найпол

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11 августа в Лондоне за несколько дней до своего 86-летия умер британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол.

Об этом сообщает BBC.

Видиадхар Сураджпрасад Найпол родился в 1932 году в городе Чагуанас на островах Тринидад в семье переселенцев из Индии, учился в Королевском колледже в Порт-оф-Спейне и в Оксфордском университете, который окончил в 1953 году со степенью бакалавра искусств, в 1954–1958 годах вел программы на BBC.

Первый роман Найпола, «Таинственный массажист», был опубликован в Лондоне в 1957 году, в 1958 году вышел роман «Голосует Эльвира», в 1959-м — сборник рассказов «Улица Мигель», который принес писателю премию имени Сомерсета Моэма. Эти произведения, как и получивший широкую известность роман «Дом для мистера Бисваса» (1961), с иронией, наблюдательностью и сочувствием рассказывают о жителях карибских островов.

Проблемам постколониального мира посвящены повести «Флаг над островом» (1967) и «Ненастоящие» (1967), романы «В свободном государстве» (1971, Букеровская премия), «Партизаны» (1975) и «Излучина реки» (1979). За ними последовали еще несколько романов, последний из которых, «Волшебные семена», вышел в 2004 году.

Кроме того, Найпол писал публицистические статьи, литературно-критические эссе, книги путешествий.

В 2001 году писателю была присуждена Нобелевская премия по литературе за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».







