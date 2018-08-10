ЕУСПб снова получит образовательную лицензию© Европейский университет в Санкт-Петербурге
Сегодня, 10 августа, вышел приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), предоставляющий Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) лицензию на осуществление образовательной деятельности. Прежняя лицензия ЕУСПБ была аннулирована в 2017 году.
Приказ опубликован на сайте ЕУСПб. В нем говорится о предоставлении вузу лицензии на осуществление осуществление образовательной деятельности по 13 образовательным программам.
Рособрнадзор поручает Управлению государственных услуг оформить и выдать лицензию и приложение к лицензии по этим образовательным программам, а также в день издания приказа внести в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности запись о предоставлении лицензии ЕУСПб.
В течение 10 дней со дня издания приказа информация будет размещена на сайте Рособрнадзора.
В конце 2016 года Рособрнадзор принял решение о приостановлении действия государственной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовали многочисленные проверки, выявившие в вузе несколько формальных нарушений.
В январе 2017 года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о расторжении договора на аренду и выселении ЕУСПб из особняка в центре города «в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры». Как пояснили в ЕУСПб, основанием для иска послужило наличие пластиковых окон на дворовых фасадах и нескольких временных перегородок внутри здания.
В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб. В сентябре университет был вынужден освободить занимаемое помещение.
В июне 2018 года вуз подал документы на получение новой лицензии, в начале августа Рособрнадзор провел в ЕУСПб проверку, которая не выявила в университете каких-либо нарушений.
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