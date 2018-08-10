Объявлен набор в Московскую школу кино

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Московская школа кино (МШК) принимает заявки на обучения по специальностям «Операторское искусство», «Киноактер» и «Художественная постановка».

Желающим пройти обучение необходимо заполнить онлайн-анкеты на сайте МШК.

Ближайшие вступительные испытания по специальности «Операторское искусство» состоятся 26 августа, по сцециальности «Киноактер» — 25 августа, по специальности «Художественная постановка» — 19 августа.

Программа обучения по всем трем специальностям рассчитана на два года. По окончании выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании.

Слушателей курсов МШК научат: