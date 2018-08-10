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Объявлен набор в Московскую школу кино

News_detailed_picture© Московская школа кино

Московская школа кино (МШК) принимает заявки на обучения по специальностям «Операторское искусство», «Киноактер» и «Художественная постановка».

Желающим пройти обучение необходимо заполнить онлайн-анкеты на сайте МШК.

Ближайшие вступительные испытания по специальности «Операторское искусство» состоятся 26 августа, по сцециальности «Киноактер» — 25 августа, по специальности «Художественная постановка» — 19 августа.

Программа обучения по всем трем специальностям рассчитана на два года. По окончании выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании.

Слушателей курсов МШК научат:

  • «Операторское искусство»
    работать оператором в кино, на телевидении, в рекламе, разбираться в современной технической базе, владеть навыками работы с разными форматами и жанрами, обладать актуальными знаниями о технологиях кино и телевизионного производства

  • «Киноактер»
    профессионально анализировать сценарий, взаимодействовать с партнером, работать с режиссером и творческой группой, уверенно себя чувствовать в кадре и на сцене, понимать все стадии кинопроизводства с точки зрения работы над ролью, слушателей курса

  • «Художественная постановка»
    работать в разных профессиональных ролях: от художника по декорациям до художника-постановщика и главного художника проекта в кино, на телевидении, рекламе, сценических шоу.



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