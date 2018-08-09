Ретроспектива Сидни Люмета пройдет в Петербурге и Москве© «Иноекино»
C 23 по 26 августа в кинотеатрах Петербурга и Москве компания «Иноекино» совместно с издательством «МИФ» при поддержке журнала «Искусство кино» организуют ретроспективу фильмов американского режиссера Сидни Люмета.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», ретроспектива приурочена к выходу в России книги Сидни Люмета «Как делается кино», в которой автор рассказывает обо всех этапах процесса создания фильма — от первой читки до премьеры на большом экране.
В программе:
«12 разгневанных мужчин» (12 Angry Men, США, 1957)
Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Реджинальд Роуз
Оператор: Борис Кауфман
Композитор: Кенион Хопкинс
В ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб, Эд Бегли, Джордж Восковек, Джон Фидлер, Эд Биннс
Награды: «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля
«Серпико» (Serpico, Италия, США, 1973)
Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Уолдо Солт, Норман Уэкслер, Питер Маас
Оператор: Артур Орнитц
Композитор: Микис Теодоракис
В ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф, Джек Кихоу, Бифф МакГуайр, Барбара Эда-Янг
Награды: «Золотой глобус» лучшему драматическому актеру (Аль Пачино)
«Убийство в Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express, США, 1974)
Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Пол Дэйн
Оператор: Джеффри Ансуорт
Композитор: Ричард Родни Беннетт
В ролях: Альберт Финни, Лорен Бэколл, Мартин Болсам, Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Джон Гилгуд
Награды: «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (Ингрид Бергман)
«Собачий полдень» (Dog Day Afternoon, США, 1975)
Режиссер: Сидни Люмет
Сценарий: Фрэнк Пирсон, Лесли Уоллер
Оператор: Виктор Кемпер
Композитор: Элтон Джон
В ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг, Крис Сарандон
Награды: «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Фрэнк Пирсон).
Фильмы представят киновед и кинокритик Михаил Трофименков, кинопродюсер Владислав Пастернак, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский, главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин и автор и редактор журнала «Искусство кино» Нина Цыркун.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 23 августа — «12 разгневанных мужчин», фильм представит Михаил Трофименков
- 24 августа — «Серпико», фильм представит Михаил Трофименков
- 25 августа — «Убийство в Восточном экспрессе», фильм представит Владислав Пастернак
- 26 августа — «Собачий полдень», фильм представит Василий Степанов
Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»
- 23 августа — «12 разгневанных мужчин», фильм представит Антон Долин
- 24 августа — «Серпико», фильм представит Станислав Дединский
- 25 августа — «Убийство в Восточном экспрессе», фильм представит Виктор Зацепин
- 26 августа — «Собачий полдень», фильм представит Нина Цыркун
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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