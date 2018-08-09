Ретроспектива Сидни Люмета пройдет в Петербурге и Москве

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C 23 по 26 августа в кинотеатрах Петербурга и Москве компания «Иноекино» совместно с издательством «МИФ» при поддержке журнала «Искусство кино» организуют ретроспективу фильмов американского режиссера Сидни Люмета.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», ретроспектива приурочена к выходу в России книги Сидни Люмета «Как делается кино», в которой автор рассказывает обо всех этапах процесса создания фильма — от первой читки до премьеры на большом экране.

В программе:

«12 разгневанных мужчин» (12 Angry Men, США, 1957)

Режиссер: Сидни Люмет

Сценарий: Реджинальд Роуз

Оператор: Борис Кауфман

Композитор: Кенион Хопкинс

В ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб, Эд Бегли, Джордж Восковек, Джон Фидлер, Эд Биннс

Награды: «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля

«Серпико» (Serpico, Италия, США, 1973)

Режиссер: Сидни Люмет

Сценарий: Уолдо Солт, Норман Уэкслер, Питер Маас

Оператор: Артур Орнитц

Композитор: Микис Теодоракис

В ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф, Джек Кихоу, Бифф МакГуайр, Барбара Эда-Янг

Награды: «Золотой глобус» лучшему драматическому актеру (Аль Пачино)

«Убийство в Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express, США, 1974)

Режиссер: Сидни Люмет

Сценарий: Пол Дэйн

Оператор: Джеффри Ансуорт

Композитор: Ричард Родни Беннетт

В ролях: Альберт Финни, Лорен Бэколл, Мартин Болсам, Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Джон Гилгуд

Награды: «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (Ингрид Бергман)

«Собачий полдень» (Dog Day Afternoon, США, 1975)

Режиссер: Сидни Люмет

Сценарий: Фрэнк Пирсон, Лесли Уоллер

Оператор: Виктор Кемпер

Композитор: Элтон Джон

В ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг, Крис Сарандон

Награды: «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Фрэнк Пирсон).

Фильмы представят киновед и кинокритик Михаил Трофименков, кинопродюсер Владислав Пастернак, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский, главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин и автор и редактор журнала «Искусство кино» Нина Цыркун.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.



