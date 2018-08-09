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Ретроспектива Сидни Люмета пройдет в Петербурге и Москве

News_detailed_picture© «Иноекино»

C 23 по 26 августа в кинотеатрах Петербурга и Москве компания «Иноекино» совместно с издательством «МИФ» при поддержке журнала «Искусство кино» организуют ретроспективу фильмов американского режиссера Сидни Люмета.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», ретроспектива приурочена к выходу в России книги Сидни Люмета «Как делается кино», в которой автор рассказывает обо всех этапах процесса создания фильма — от первой читки до премьеры на большом экране.

В программе:

  • «12 разгневанных мужчин» (12 Angry Men, США, 1957)
    Режиссер: Сидни Люмет
    Сценарий: Реджинальд Роуз
    Оператор: Борис Кауфман
    Композитор: Кенион Хопкинс
    В ролях: Генри Фонда, Мартин Болсам, Ли Дж. Кобб, Эд Бегли, Джордж Восковек, Джон Фидлер, Эд Биннс
    Награды: «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля

  • «Серпико» (Serpico, Италия, США, 1973)
    Режиссер: Сидни Люмет
    Сценарий: Уолдо Солт, Норман Уэкслер, Питер Маас
    Оператор: Артур Орнитц
    Композитор: Микис Теодоракис
    В ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф, Джек Кихоу, Бифф МакГуайр, Барбара Эда-Янг
    Награды: «Золотой глобус» лучшему драматическому актеру (Аль Пачино)

  • «Убийство в Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express, США, 1974)
    Режиссер: Сидни Люмет
    Сценарий: Пол Дэйн
    Оператор: Джеффри Ансуорт
    Композитор: Ричард Родни Беннетт
    В ролях: Альберт Финни, Лорен Бэколл, Мартин Болсам, Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Джон Гилгуд
    Награды: «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана (Ингрид Бергман)

  • «Собачий полдень» (Dog Day Afternoon, США, 1975)
    Режиссер: Сидни Люмет
    Сценарий: Фрэнк Пирсон, Лесли Уоллер
    Оператор: Виктор Кемпер
    Композитор: Элтон Джон
    В ролях: Аль Пачино, Джон Казале, Чарльз Дернинг, Крис Сарандон
    Награды: «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Фрэнк Пирсон).

Фильмы представят киновед и кинокритик Михаил Трофименков, кинопродюсер Владислав Пастернак, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, историк кино, научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский, главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин и автор и редактор журнала «Искусство кино» Нина Цыркун.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «КАРО 11 Октябрь»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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