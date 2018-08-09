В Казани пройдет выставка нидерландских художников

25 августа в Центре современной культуры «Смена» в Казани откроется выставка «Extension.nl: Модель консенсуса», на которой будут представлены работы десяти нидерландских художников, работающих в разных медиа — живопись, скульптура, видео и инсталляция.

Как сообщают организаторы выставки, ее главной темой станет эксперимент, соединение необычных материалов и новых техник, размышление о специфике изображения в эпоху информационных технологий.

Художник Ваутер Пайманс создает работы на стыке живописи и инсталляции, в работах Навида Нуура сильно влияние концептуалистов 60-х годов, уделявших большое внимание связи между значением и формой. Франк Аммерлаан экспериментирует на поверхности холста с такими материалами, как пыль, частицы металла и метеоритная крошка.

Художественный метод Ника Хендрикса заключается в переосмыслении известных произведений искусства и тиражируемых в медиа образов. Помещая их в новый контекст, через изменения техники написания, размера и перевода цветов в черно-белую гамму, Хендрикс придает им новое значение. Маайке Шоорел пишет свои картины по фотографиям, опуская или наоборот выделяя определенные фрагменты с помощью тончайших тоновых переходов. Она обращается уже не к визуальному или интеллектуальному опыту зрителя, а к его непосредственному восприятию.

Саския ван Имхофф является одним из самых интригующих современных представителей «институциональной критики» — направления в искусстве, которое фокусируется на критическом рассмотрении музейных практик. Она применяет подход, сопоставимый с подходом археолога, который постоянно снимает слои, чтобы обнаружить более глубокие смыслы, открывая неожиданные объекты и фрагменты знаний, которые могут быть использованы для создания новых повествований.

Дженнифер Те позиционирует себя в качестве квази-антрополога. В своих скульптурах, инсталляциях, перформансах и коллажах она кропотливо выстраивает связь между эзотерическими идеями и материальной природой самих объектов. Тее нередко использует заряженные смыслом и коннотациями артефакты и символы, черпая вдохновение из разнообразных источников и стремясь спровоцировать диалог между восточной философией и западной культурой.

Сара Ван Сонсбек создает site specific инсталляции, посвященные проблемам идентичности: с одной стороны, она пытается определить, защитить и расширить личное пространство; с другой — раскрывает невозможность и даже нежелательность полного отключения от мира.

Основные мотивы в работах Гидо ван дер Верве — это выносливость и экстремальные ситуации, представленные в поэтичном ключе. Работа «Effugio С, You’re Always Only Half a Day Away» — двенадцатичасовое видео, созданное в 2011 году в финском городе Хасси — максимально полно раскрывает для зрителя фигуру художника и его задачи. Этот забег был исследованием эмоциональной бедности, истощения человеческих ресурсов, утраты эмоционального здоровья и благополучия. Также в выставке примет участие Габриэль Лестер, чья деятельность охватывает музыку, кино, пространственную инсталляцию, перформанс, скульптуру, архитектуру, фотографию и прозу.

Выставка «Extension.nl: Модель консенсуса» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 30 сентября.

Выставка проводится совместно с галереей «Триумф» при поддержке Посольства Нидерландов и Фонда Мондриана



