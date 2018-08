У «Оскара» появилась новая категория

Американская академия кинематографических искусств и наук создает новую категорию своей премии «Оскар». Теперь она будет присуждаться за лучшие популярные фильмы.

Об этом сообщает официальный твиттер Американской киноакадемии.

Категория вводится с нынешнего сезона премии. Фильмы, претендующие на «Оскар» в новой категории, могут быть номинированы и в категории «Лучший фильм».

В письме, разосланном членам Американской киноакадемии, ее руководители говорят о необходимости нововведений, которые позволили бы премии «Оскар» и самой академии соответствовать требованиям времени, передает Variety.

Издание отмечает, что если 20 лет назад премию Американской киноакадемии получали блокбастеры — «Титаник» (Titanic), «Гладиатор» (Gladiator), — то в последние годы обладателями «Оскара» в главной номинации все чаще становятся менее кассовые фильмы — «Лунный свет» (Moonlight), «В центре внимания» (Spotlight) и «Форма воды» (The Shape of Water).

В то же время хитам проката, получившим благоприятные отзывы критиков, таким как «Стражи Галактики» (Guardians of the Galaxy) и «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» (Star Wars. Episode VII: The Force Awakens), достаются лишь награды в технических категориях.

Кроме того, в сообщении Американской киноакадемии названа дата вручения «Оскаров» в 2020 году — 9 февраля. В 2019 году церемония вручения премии состоится 24 февраля.