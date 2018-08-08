Гендиректор «Централ Партнершип» получил назначение в Минкульт

Заместителем министра культуры РФ, курирующим департамент кинематографии, станет генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» (ЦПШ) Павел Степанов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на кинорынке.

«Степанов вчера уволился из ЦПШ и написал письмо в Ассоциацию кинодистрибьюторов о том, что не может больше возглавлять организацию в связи в переходом на работу в госструктуру», — пояснили в Ассоциации кинодистрибьюторов, одним из учредителей которой является ЦПШ.

В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», владеющего ЦПШ, подтвердили информацию о переходе Степанова на должность замминистра культуры.

Сейчас в Министерстве культуры РФ департамент кинематографии курирует Сергей Обрывалин. По сведениям источника РБК в министерстве, после назначения Степанова он в статусе «зама теперь займется вопросами реставрации культурных объектов». Ранее это направление курировал заммнистра Григорий Пирумов, осужденный по делу о хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Павел Степанов стал гендиректором «Централ Партнершип» в феврале 2014 года, до этого он занимал должности начальника правового управления Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, референта Государственно-правового управления президента и был первым заместителем генерального директора по корпоративному управлению Российской телевизионной и радиовещательной сети.











