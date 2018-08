MIEFF представит спецпрограмму в Новой Голландии

«Грядущая раса» (The Coming Race, Великобритания, 2006) Обработанная вручную пленка, на которой тысячи людей движутся вверх по скалистой горной местности. Пункт назначения и цель восхождения неизвестны.

«Это моя земля» (This Is My Land, Великобритания, 2006)

Портрет Джейка Уильямса, который живет один в лесу, протянувшемся на сотни миль в Абердиншире в Шотландии.