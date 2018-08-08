MIEFF представит спецпрограмму в Новой Голландии

Кадр из фильма «Заклятье, что отпугнет темноту» © MIEFF

11 и 12 августа на острове Новая Голландия в Петербурге будет показана специальная программа Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF).

Кураторы Владимир Надеин и Рита Соколовская.включили в программу «MIEFF GOES New Holland Island» фильмы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик: короткометражные картины английского режиссера-экспериментатора Бена Риверса, а также полнометражный фильм «Заклятье», который он снял совместно с американским режиссером Беном Расселом.

Расписание:

11 августа в 19:30

«Заклятье, что отпугнет темноту» ( A Spell to Ward Off the Darkness, Франция-Эстония-Германия, 2015), реж. Бен Рассел, Бен Риверс От языческих реконструкторов до неудавшихся коммун, от блэк-метал фестивалей до отшельников в Арктике, от вечного предзакатного часа до Северного сияния, «Заклятье, что отпугнет тьму» — исследование возможностей духовной жизни в рамках всё более светской западной культуры.

12 августа в 16:30

Пять короткометражных фильмов Бена Риверса — серия портретов людей, живущих в диких условиях или в разной степени изоляции. В том числе:

«Грядущая раса» (The Coming Race, Великобритания, 2006)

Обработанная вручную пленка, на которой тысячи людей движутся вверх по скалистой горной местности. Пункт назначения и цель восхождения неизвестны.

«Это моя земля» (This Is My Land, Великобритания, 2006)

Портрет Джейка Уильямса, который живет один в лесу, протянувшемся на сотни миль в Абердиншире в Шотландии.

«Мир, потрясенный привычкой» (A World Rattled of Habit, Великобритания, 2008)

Однодневная поездка в Саффолк, чтобы навестить моего друга Бена и его отца Олега.

«Происхождение видов» (Origin of the Species, Великобритания, 2008)

Герой фильма — 75-летний житель отдаленной части Инвернессшира, одержимый работами Дарвина, — рассуждает о развитии жизни на Земле и месте человечества в этом процессе.

«О, Свобода» (Ah, Liberty, Великобритания, 2008)

Семейный дом в глуши. Круглый год члены семьи работают, играют, живут на ферме. Свободно пасущиеся животные, дети, хлам и природа, все на фоне самых величественных пейзажей. Фильм, снятый на проявленную вручную 35-мм пленку, стремится передать чувство свободы. Нет никакой конкретной истории, начала, середины или конца — только фрагменты переживаемых жизней.

Показы пройдут во Временном павильоне. Вход свободный, фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



