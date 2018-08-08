MIEFF представит спецпрограмму в Новой Голландии

MIEFF представит спецпрограмму в Новой ГолландииКадр из фильма «Заклятье, что отпугнет темноту»© MIEFF
11 и 12 августа на острове Новая Голландия в Петербурге будет показана специальная программа Московского международного фестиваля экспериментального кино (MIEFF).
Кураторы Владимир Надеин и Рита Соколовская.включили в программу «MIEFF GOES New Holland Island» фильмы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик: короткометражные картины английского режиссера-экспериментатора Бена Риверса, а также полнометражный фильм «Заклятье», который он снял совместно с американским режиссером Беном Расселом.
Расписание:
11 августа в 19:30
- «Заклятье, что отпугнет темноту» (A Spell to Ward Off the Darkness, Франция-Эстония-Германия, 2015), реж. Бен Рассел, Бен Риверс От языческих реконструкторов до неудавшихся коммун, от блэк-метал фестивалей до отшельников в Арктике, от вечного предзакатного часа до Северного сияния, «Заклятье, что отпугнет тьму» — исследование возможностей духовной жизни в рамках всё более светской западной культуры.
12 августа в 16:30
Пять короткометражных фильмов Бена Риверса — серия портретов людей, живущих в диких условиях или в разной степени изоляции. В том числе:
«Грядущая раса» (The Coming Race, Великобритания, 2006)
Обработанная вручную пленка, на которой тысячи людей движутся вверх по скалистой горной местности. Пункт назначения и цель восхождения неизвестны.
«Это моя земля» (This Is My Land, Великобритания, 2006)
Портрет Джейка Уильямса, который живет один в лесу, протянувшемся на сотни миль в Абердиншире в Шотландии.
«Мир, потрясенный привычкой» (A World Rattled of Habit, Великобритания, 2008)
Однодневная поездка в Саффолк, чтобы навестить моего друга Бена и его отца Олега.
«Происхождение видов» (Origin of the Species, Великобритания, 2008)
Герой фильма — 75-летний житель отдаленной части Инвернессшира, одержимый работами Дарвина, — рассуждает о развитии жизни на Земле и месте человечества в этом процессе.
«О, Свобода» (Ah, Liberty, Великобритания, 2008)
Семейный дом в глуши. Круглый год члены семьи работают, играют, живут на ферме. Свободно пасущиеся животные, дети, хлам и природа, все на фоне самых величественных пейзажей. Фильм, снятый на проявленную вручную 35-мм пленку, стремится передать чувство свободы. Нет никакой конкретной истории, начала, середины или конца — только фрагменты переживаемых жизней.
Показы пройдут во Временном павильоне. Вход свободный, фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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