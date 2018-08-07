В «Пионере» обсудят «Максимальный репост» Борислава Козловского© «Альпина Паблишер»
12 августа в летнем кинотеатре «Пионер» в московском парке Сокольники состоится обсуждение книги научного журналиста Борислава Козловского «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям».
Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.
В дискуссии примут участие антрополог Александра Архипова и журналист и главный редактор «ПостНауки» Андрей Бабицкий. Модератором выступит куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.
Участники дискуссии обсудят, как работает старая и новая пропаганда, кто и как сегодня занимается производством фейковых новостей, откуда берутся теории заговора в социальных сетях и почему их сторонников так сложно переубеждать.
На презентации можно будет купить книгу «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям» Борислава Козловского по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице книжного магазина Pioner Bookstore в фейсбуке.
Встреча пройдет в рамках программы «Просветитель в Пионере» книжного магазина Pioner Bookstore и премии «Просветитель»
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