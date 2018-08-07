Объявлены победители фестиваля «Рудник»

Кадр из фильма «Песни для Кита» © Фестиваль «Рудник»

Стал известен полный список победителей второго Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который проходил на острове Свияжск в Республике Татарстан с 30 июля по 5 августа.

По решению членов жюри Светланы Адоньевой, Гвидо Хендрикса и Михаила Котомина победителями стали:

Гран-при за лучший фильм фестиваля (800 евро)

«Песни для Кита» (Россия, 2017), реж. Руслан Федотов ;

Приз за лучший полнометражный фильм (300 евро)

«Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» (Германия, 2018 ), реж. Цита Эрфа ;

Приз за лучший короткометражный фильм (200 евро)

«Найти, зафиксировать, уничтожить» (Германия, 2018), реж. Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат.

Режиссеры получили денежные вознаграждения, статуэтки, сделанные из руды и памятные фотографии авторства Сергея Литовца.

Также на фестивале вручены:

Приз зрительских симпатий

«Песни для Кита» (Россия, 2017 ), реж. Руслан Федотов ;

Приз анонимного кинокритика (200 евро)

«Ничего личного» (Россия, 2018), реж. Евгений Милых.

В этом году в конкурсе фестиваля «Рудник» участвовали 12 картин. Кроме того, на фестивале состоялись лекции, мастер-классы, занятия школы документальной анимации и мастерских документального кино.

Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов



