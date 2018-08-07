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Объявлены победители фестиваля «Рудник»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Песни для Кита»© Фестиваль «Рудник»

Стал известен полный список победителей второго Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», который проходил на острове Свияжск в Республике Татарстан с 30 июля по 5 августа.

По решению членов жюри Светланы Адоньевой, Гвидо Хендрикса и Михаила Котомина победителями стали:

  • Гран-при за лучший фильм фестиваля (800 евро)
    «Песни для Кита» (Россия, 2017), реж. Руслан Федотов;

  • Приз за лучший полнометражный фильм (300 евро)
    «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью» (Германия, 2018 ), реж. Цита Эрфа;

  • Приз за лучший короткометражный фильм (200 евро)
    «Найти, зафиксировать, уничтожить» (Германия, 2018), реж. Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат.

Режиссеры получили денежные вознаграждения, статуэтки, сделанные из руды и памятные фотографии авторства Сергея Литовца.

Также на фестивале вручены:

  • Приз зрительских симпатий
    «Песни для Кита» (Россия, 2017 ), реж. Руслан Федотов;

  • Приз анонимного кинокритика (200 евро)
    «Ничего личного» (Россия, 2018), реж. Евгений Милых.

В этом году в конкурсе фестиваля «Рудник» участвовали 12 картин. Кроме того, на фестивале состоялись лекции, мастер-классы, занятия школы документальной анимации и мастерских документального кино.

Фестиваль «Рудник» организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Фонда президентских грантов

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