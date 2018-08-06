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Оъявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

News_detailed_picture© Послание к Человеку

С 15 по 22 сентября в Петербурге на 28-м Международном кинофестивале документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» будут представлены 10 мировых и 30 российских премьер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

Всего в программе «Послания к человеку» в этом году 75 фильмов, в том числе 43 картины из 24 стран, которые примут участие в международном конкурсе и 13 документальных фильмов-участников национального конкурса.

В программе экспериментальных короткометражных фильмов «In Silico» 19 фильмов из 15 стран, Россию будут представлять картины режиссеров Михаила Басова и Дмитрия Венкова.

Помимо конкурсной программы в расписании фестиваля специальные показы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Среди ожидаемых гостей фестиваля — Паоло Соррентино (Италия), Джэм Коэн (США) и Кристиан Бергер (Австрия).

Площадками фестиваля станут киноцентры «Великан», «Родина», «Лендок», Дом кино, кинотеатры «Аврора», «Англетер» и другие петербургские кинозалы.





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