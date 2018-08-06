Лучшие короткометражки Каннского фестиваля покажут в Москве

Кадр из фильма «Рабство Полин» © КАРО

11 августа в летнем кинотеатре «КАРО Эрмитаж» в Москве проект «КАРО.Арт» и компания «Мир фестивалей» устраивают специальный показ лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2018 года.

Начало в 21:30, в программе пять картин:

«Я нормальный» (Россия), реж. Михаил Бородин

Старшеклассник Саша из небольшого поселка вынужден притворяться глупым отморозком, чтобы сойти за «своего» в компании местных ребят. Сам он мечтает уехать в большой город и поступить в вуз, однако в родном поселке его держат первая любовь и родители.





(Россия), реж. Михаил Бородин Старшеклассник Саша из небольшого поселка вынужден притворяться глупым отморозком, чтобы сойти за «своего» в компании местных ребят. Сам он мечтает уехать в большой город и поступить в вуз, однако в родном поселке его держат первая любовь и родители. «Рабство Полин» (Pauline аsservie, Франция), реж. Шарлин Буржуа-Таке

Полин не получает от Брюса — женатого мужчины, с которым у нее случилась интрижка, — никаких новостей. На загородном отдыхе со своей подругой Виолетт Полин проводит целые дни в ожидании сообщения... Тысяча стадий слепой любви.





(Pauline аsservie, Франция), реж. Шарлин Буржуа-Таке Полин не получает от Брюса — женатого мужчины, с которым у нее случилась интрижка, — никаких новостей. На загородном отдыхе со своей подругой Виолетт Полин проводит целые дни в ожидании сообщения... Тысяча стадий слепой любви. «На границе» (Yan Bian Shao Nian, Китай), реж. Вей Шуджун; специальный приз жюри Каннского фестиваля

Корейский подросток по имени Хуа Донзинг решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить денег на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям...





(Yan Bian Shao Nian, Китай), реж. Вей Шуджун; специальный приз жюри Каннского фестиваля Корейский подросток по имени Хуа Донзинг решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить денег на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям... «Как на Земле» (Cosi in Terra, Италия), реж. Пьер Лоренцо Пизано

Деревня была маленькой, но теперь стала ещё меньше; остались лишь улица да четыре дома. Никого в округе. Никто не здоровается, не жалуется на жаркую погоду. Землетрясение ничего после себя не оставило. Это история о двух душах, которые пытаются спасти разрушенный город.





(Cosi in Terra, Италия), реж. Пьер Лоренцо Пизано Деревня была маленькой, но теперь стала ещё меньше; остались лишь улица да четыре дома. Никого в округе. Никто не здоровается, не жалуется на жаркую погоду. Землетрясение ничего после себя не оставило. Это история о двух душах, которые пытаются спасти разрушенный город. «Как послушный ребенок» (Mesle Bache Adam, Иран), реж. Ариан Вазирдафтари

Матин, пятилетний мальчик, рассказывает няне историю, которая толкает ее на кражу…

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







