Лучшие короткометражки Каннского фестиваля покажут в Москве

Лучшие короткометражки Каннского фестиваля покажут в МосквеКадр из фильма «Рабство Полин»© КАРО
11 августа в летнем кинотеатре «КАРО Эрмитаж» в Москве проект «КАРО.Арт» и компания «Мир фестивалей» устраивают специальный показ лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2018 года.
Начало в 21:30, в программе пять картин:
- «Я нормальный» (Россия), реж. Михаил Бородин
Старшеклассник Саша из небольшого поселка вынужден притворяться глупым отморозком, чтобы сойти за «своего» в компании местных ребят. Сам он мечтает уехать в большой город и поступить в вуз, однако в родном поселке его держат первая любовь и родители.
- «Рабство Полин» (Pauline аsservie, Франция), реж. Шарлин Буржуа-Таке
Полин не получает от Брюса — женатого мужчины, с которым у нее случилась интрижка, — никаких новостей. На загородном отдыхе со своей подругой Виолетт Полин проводит целые дни в ожидании сообщения... Тысяча стадий слепой любви.
- «На границе» (Yan Bian Shao Nian, Китай), реж. Вей Шуджун; специальный приз жюри Каннского фестиваля
Корейский подросток по имени Хуа Донзинг решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить денег на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям...
- «Как на Земле» (Cosi in Terra, Италия), реж. Пьер Лоренцо Пизано
Деревня была маленькой, но теперь стала ещё меньше; остались лишь улица да четыре дома. Никого в округе. Никто не здоровается, не жалуется на жаркую погоду. Землетрясение ничего после себя не оставило. Это история о двух душах, которые пытаются спасти разрушенный город.
- «Как послушный ребенок» (Mesle Bache Adam, Иран), реж. Ариан Вазирдафтари
Матин, пятилетний мальчик, рассказывает няне историю, которая толкает ее на кражу…
Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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