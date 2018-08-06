В Некрасовке пройдет презентация книги Станислава Гридасова© Станислав Гридасов / ice-hockey-stat.com
9 августа в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве основатель сайта Sports.ru и бывший главный редактор журнала «PROспорт» Станислав Гридасов представит свою книгу о саратовском хоккее «Кристальные люди».
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
«Книга вышла в московском издательстве «Пятый Рим» в подарочном – альбомном – варианте, — говорит Станислав Гридасов. — В ней 6 лет моего труда, 1136 страниц мелованной бумаги, полноцветная печать, больше 1000 иллюстраций, абсолютное большинство из которых публикуется впервые».
На презентации автор книги расскажет, как в медийном поле спорт стал тем, чем является сейчас, как он борется за свободное время своей аудитории, какова эта аудитория и как она менялась на протяжении нескольких последних десятилетий.
Также посетители лекции смогут увидеть выставку «Проект "Спорт"», подготовленную библиотекой совместно с журналом «Теория моды: одежда, тело, культура» и рассказывающую о советском спорте как политическом проекте.
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