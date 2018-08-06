Снесена пекинская студия Ай Вэйвэя

© Ai Weiwei / Instagram

Китайские власти снесли мастерскую художника Ай Вэйвэя, расположенную в арт-кластера Цаочанди на востоке Пекина.

Кадры сноса здания, в котором Ай Вэйвэй работал с 2006 года, художник опубликовал в своем инстаграме.

По словам его помощника, снос начался без предупреждения, в результате было уничтожено несколько работ Ай Вэйвэя, и теперь ему придется искать другое пространство для работы над крупными объектами, пишет Artforum.

Сам художник назвал потерю незначительной. «Есть гораздо более глубокие и широкие приметы разрушения в этом разлагающемся обществе, где никогда не заботились об условиях жизни людей», — приводит его слова NPR.

Власти Китая не впервые уничтожают мастерскую Ай Вэйвэя. В 2011 году — также без предупреждения — была снесена его студия в Шанхае.















