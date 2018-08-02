Расторгуев, Джемаль и Радченко стали лауретами премии «Редколлегия»

Независимая премия «Редколлегия» за август 2018 года посмертно присуждена режиссеру Александру Расторгуеву, журналисту Орхану Джемалю и оператору Кириллу Радченко. Они награждены за особый вклад в российскую журналистику.

30 июля Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике, где они снимали фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера».

«Мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию, — говорится в сообщении на сайте премии. — Мы выражаем бесконечное признание их мужеству и преданности профессии. Эта премия — еще и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику. Денежный эквивалент премии за этот месяц будет передан семьям наших погибших коллег».

Премия «Редколлегия» была учреждена в 2016 году благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Лауреатов премии определяет жюри, в состав которого входят Эльмар Муртазаев, Елизавета Осетинская, Кирилл Рогов, Дмитрий Бутрин, Сергей Пархоменко, Элла Панеях и Юрий Сапрыкин.











