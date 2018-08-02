Бюро Захи Хадид построит набережную в Новороссийске

Британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects выиграло международный конкурс проектов застройки набережной Адмирала Серебрякова в Новороссийске.

В конкурсе участвовали еще 40 архитектурных бюро из 13 стран, пишет The Art Newspaper Russia.

Проект Zaha Hadid Architects предполагает создание рекреационного кластера площадью около 14 га. В состав комплекса войдут девять зданий разной высоты и формы, связанные между собой проходами и площадями. В зданиях разместятся офисы, отели и конференц-залы. Кроме того, на территории кластера будет обустроена парковая зона и построены пристани для яхт.

В описании проекта на сайте Zaha Hadid Architects говорится, что новый комплекс станет продолжением истории Новороссийска как торгового центра, «объединив публичные пространства и зоны отдыха для жителей и гостей города... с помещениями для проведения международных конференций, торгово-промышленных ярмарок и конгрессов предпринимателей, а также профессиональных и научных семинаров».

Строительство первой очереди кластера на набережной Адмирала Серебрякова запланировано на начало 2019 года. Он станет третьим проектом Zaha Hadid Architects в России после бизнес-центра Dominion Tower в Москве и особняка предпринимателя Владислава Доронина Capital Hill Residence в подмосковной Барвихе.







