На ВДНХ проходит цикл кинопоказов об искусстве

На ВДНХ проходит цикл кинопоказов об искусствеКадр из фильма «Hokusai Британского музея»© КАРО
В августе-сентябре в проекте «Каро.Арт» на ВДНХ в Москве будет представлен цикл киноэкскурсий по крупнейшим европейским художественным музеям и документальных фильмов о жизни и творчестве великих художников.
Показы проходят в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» рядом с павильоном №62.
В программе фильм-экскурсия «Флоренция и Галерея Уффици», фильм-выставка «Леонардо. История гения», кинобиографии «Рафаэль 3D», «Ван-Гог: Золото и лазурь» и «Караваджо: Душа и кровь». Также в цикл вошли документальные фильмы «Hokusai Британского музея» и «Кто украл Banksy».
Расписание:
8 августа в 22:45 — «Флоренция и Галерея Уффици»
9 августа в 20:30 — «Леонардо. История гения»
17 августа в 20:30 — «Ван-Гог: Золото и лазурь»
23 августа в 20:30 — «Караваджо: Душа и кровь»
30 августа в 20:30 — «Рафаэль 3D»
31 августа в 20:30 — «Кто украл Banksy»
6 сентября в 20:30 — «Hokusai Британского музея»
новости
Вчера
16:20Фестиваль «Край света» проводит конкурс кинопроектов
12:02Бюро Захи Хадид построит набережную в Новороссийске
10:49На ВДНХ проходит цикл кинопоказов об искусстве
2 августа 2018
17:51В Москве покажут фильм «Бергман»
16:10Кирилл Серебренников стал командором Ордена Искусств и литературы
15:34Александр Расторгуев посмертно награжден премией «Лавровая ветвь»
14:27Эксперты RUSH выбрали артистов, которые представят Россию в Европе
13:12Неизвестный рассказ Хемингуэя выйдет в США
12:28«Выставочные залы Москвы» проводят конкурс для молодых художниковВсе новости