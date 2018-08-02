На ВДНХ проходит цикл кинопоказов об искусстве

Кадр из фильма «Hokusai Британского музея» © КАРО

В августе-сентябре в проекте «Каро.Арт» на ВДНХ в Москве будет представлен цикл киноэкскурсий по крупнейшим европейским художественным музеям и документальных фильмов о жизни и творчестве великих художников.

Показы проходят в летнем кинотеатре «Каро ВДНХ» рядом с павильоном №62.

В программе фильм-экскурсия «Флоренция и Галерея Уффици», фильм-выставка «Леонардо. История гения», кинобиографии «Рафаэль 3D», «Ван-Гог: Золото и лазурь» и «Караваджо: Душа и кровь». Также в цикл вошли документальные фильмы «Hokusai Британского музея» и «Кто украл Banksy».

Расписание:

8 августа в 22:45 — «Флоренция и Галерея Уффици»

9 августа в 20:30 — «Леонардо. История гения»

17 августа в 20:30 — «Ван-Гог: Золото и лазурь»

23 августа в 20:30 — «Караваджо: Душа и кровь»

30 августа в 20:30 — «Рафаэль 3D»

31 августа в 20:30 — «Кто украл Banksy»

6 сентября в 20:30 — «Hokusai Британского музея»







