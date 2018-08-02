Эксперты RUSH выбрали артистов, которые представят Россию в Европе

Первой презентацией нового пула в Европе станет шоукейс RUSH, который пройдет 20 сентября на шоукейс-фестивале Reeperbahn в Гамбурге © C. Spahrbier / hamburg.de

Некоммерческая инициатива RUSH, объединившая музыкальных экспертов с целью продвижения российских музыкантов в Европе, сформировала новый пул артистов, который представит Россию европейским слушателям и профессионалам.

По итогам голосования 22 российских и иностранных эксперта выбрали семь музыкальных проектов:

● герои петербургского арт и панк-андеграунда Shortparis;

● электронный продюсер и экспериментатор Anton Maskeliade;

● инструментальное трио Fogh Depot, соединяющее неоджаз с неоклассикой;

● петербургское дрим-поп трио Chkbns;

● all girls-квартет Lucidvox, исполняющий психоделический языческий рок;

● супергруппа российской хаус-музыки Kito Jempere Band;

● авант-поп певица и синтезаторная дива Chikiss.

На протяжение года эксперты RUSH будут заниматься продвижением участников этого пула: организовывать шоукейсы русской музыки на ключевых европейских фестивалях, представлять их европейским медиа и профессионалам музыкальной индустрии — агентам, программным директорам фестивалей и A&R рекорд-лейблов.

Первой презентацией нового пула в Европе станет шоукейс RUSH, который пройдет 20 сентября на шоукейс-фестивале Reeperbahn в Гамбурге. В нем примут участие Anton Maskeliade, Fogh Depot, chkbns, Kito Jempere Band и Chikiss.

Некоммерческая негосударственная организация RUSH (Russian Music Export Agency) была создана в 2017 году как экспортное агентство для продвижения российских музыкальных талантов за пределами страны и интегрирования их в мировую индустрию.

На основе внутреннего голосования эксперты RUSH ежегодно формируют пул наиболее перспективных для экспорта российских музыкантов, представляющих разные жанры и направления. Для продвижения этого пула инициатива ведет работу на ключевых международных шоукейс-фестивалях, таких как The Great Escape (Великобритания), Reeperbahn Festival (Германия), Eurosonic Nooderslag (Нидерланды), организует шоукейсы российской музыки за рубежом, лоббирует российские таланты профессионалам международной индустрии и ведет направленные на зарубежные рынки промокампании артистов.

Среди членов экспертного совета RUSH лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, музыкальный журналист Артемий Троицкий, редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов, глава лейбла «Снегири-музыка» и лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, основатель Moscow Music Week, фестиваля «Боль» и арт-директор ночной программы клуба «16 тонн» Степан Казарьян, основатель GreenWave Music, продюсер Александр Чепарухин, букер британского шоукейс-фестиваля The Great Escape Адам Райан, основатель и программный директор Waves Vienna Festival Томас Хехер.



