Неизвестный рассказ Хемингуэя выйдет в США

В новом номере американского литературного журнала The Strand Magazine будет напечатан ранее никогда не публиковавшийся рассказ Эрнеста Хемингуэя «Дом на стороне сада» (A Room on the Garden Side).

«Этот рассказ отличает насыщенная атмосфера, в нем нашли отражение многие любимые темы Хемингуэя, такие как война, отвага, смерть и надежда», — говорится в сообщении на сайте The Strand Magazine.

Рассказ был написан в 1956 году, его действие происходит в парижском отеле Ritz во время Второй мировой войны.

Повествование ведется от лица персонажа по имени Роберт — альтер эго Хемингуэя.

«Текст пропитан разговорами о Марселе Прусте, Викторе Гюго и Александре Дюма, в рассказе приводится длинный отрывок из "Цветов зла" Шарля Бодлера. Автор задается вопросом, сможет ли культурное наследие Парижа помочь ему смыть черное пятно фашизма», — цитирует The New York Times литературного критика, члена правления Хемингуэевского общества Керка Кернатта.