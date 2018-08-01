 
18:16 1 августа 2018Новости
5560
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

ИРРИ представит ретроспективу Георгия Нисского

News_detailed_pictureГеоргий Нисский. Над снегами. 1964 (фрагмент)© Институт русского реалистического искусства

14 сентября в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве откроется ретроспективная выставка Георгия Нисского – «Георгий Нисский. Горизонты».

Как сообщает пресс-служба музея. выставка в ИРРИ станет крупнейшим проектом, посвященным Георгию Нисскому. Она «не только познакомит зрителей с лучшими работами художника, но и расскажет о становлении стиля Нисского с помощью шедевров его кумиров — Архипа Куинджи, Павла Кузнецова, Аркадия Рылова, Александра Дейнеки и Альбера Марке».

Один из разделов экспозиции будет посвящен последователям художника. К выставке издадут большой каталог, исследующий творчество Георгия Нисского, с максимально полным перечнем созданных им произведений.

На выставке будут представлены произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина, Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова, Вологодской областной картинной галереи, Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых и многих других музейных собраний.

Кроме того, в экспозицию войдет большое количество документальных материалов. Почти все они будут представлены впервые, в том числе и специалистам.

Выставка «Георгий Нисский. Горизонты» продлится до 27 января 2019 года.

Комментарии


Сегодня на сайте

О РасторгуевеКино
О Расторгуеве 

Вчера в Центрально-Африканской Республике погиб режиссер-документалист Александр Расторгуев, снимавший фильм о ЧВК «Вагнер»

1 августа 201819090