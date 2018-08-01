ИРРИ представит ретроспективу Георгия Нисского

Георгий Нисский. Над снегами. 1964 (фрагмент) © Институт русского реалистического искусства

14 сентября в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве откроется ретроспективная выставка Георгия Нисского – «Георгий Нисский. Горизонты».

Как сообщает пресс-служба музея. выставка в ИРРИ станет крупнейшим проектом, посвященным Георгию Нисскому. Она «не только познакомит зрителей с лучшими работами художника, но и расскажет о становлении стиля Нисского с помощью шедевров его кумиров — Архипа Куинджи, Павла Кузнецова, Аркадия Рылова, Александра Дейнеки и Альбера Марке».

Один из разделов экспозиции будет посвящен последователям художника. К выставке издадут большой каталог, исследующий творчество Георгия Нисского, с максимально полным перечнем созданных им произведений.

На выставке будут представлены произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина, Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова, Вологодской областной картинной галереи, Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых и многих других музейных собраний.

Кроме того, в экспозицию войдет большое количество документальных материалов. Почти все они будут представлены впервые, в том числе и специалистам.

Выставка «Георгий Нисский. Горизонты» продлится до 27 января 2019 года.



