На «Стрелке» пройдет конференция, посвященная жизни в современной России© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
С 21 по 24 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве состоится конференция «Современная Россия», на которой специалисты из разных областей представят результаты своих исследований о нашей стране и повседневности ее жителей.
В конференции «Современная Россия» примут участие социологи и экономисты из НИУ ВШЭ и Иркутского государственного университета, выпускники образовательной программы «Стрелки» The New Normal, биомедики из «Атласа» и специалисты по информационной безопасности из Group IB, маркетологи и аналитики из Headhunter, «ВкусВилла», Yota, Welltory и «Яндекс.Такси».
Расписание:
- 21 августа — «Деньги, ценности и счастье»
- 22 августа — «Человек, перемещение и пространство»
- 23 августа — «Слово, сеть и безопасность»
- 24 августа — «Культурный код и айдентика»
Конференция завершится показом фильма «Код города: напротив левого берега» — трансмедийного проекта по исследованию городской среды, над которым помимо съемочной группы работали социологи и антропологи из Ростова-на-Дону.
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