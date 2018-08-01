На «Стрелке» пройдет конференция, посвященная жизни в современной России

© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

С 21 по 24 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве состоится конференция «Современная Россия», на которой специалисты из разных областей представят результаты своих исследований о нашей стране и повседневности ее жителей.

В конференции «Современная Россия» примут участие социологи и экономисты из НИУ ВШЭ и Иркутского государственного университета, выпускники образовательной программы «Стрелки» The New Normal, биомедики из «Атласа» и специалисты по информационной безопасности из Group IB, маркетологи и аналитики из Headhunter, «ВкусВилла», Yota, Welltory и «Яндекс.Такси».

Расписание:

Конференция завершится показом фильма «Код города: напротив левого берега» — трансмедийного проекта по исследованию городской среды, над которым помимо съемочной группы работали социологи и антропологи из Ростова-на-Дону.







