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Объявлен сбор средств для семьи Александра Расторгуева

News_detailed_picture© Pavel Kostomarov / Facebook

Проводится сбор средств в помощь семье режиссера Александра Расторгуева (1971-2018).

31 июля Александр Расторгуев был убит в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера». Вместе с ним погибли журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.

«Сашу вместе с Орханом и Кириллом должны привезти 3 августа в Москву. Родители Саши поедут в Москву из Ростова-на-Дону. Им очень тяжело. Можно помочь», — пишет друг Александра Расторгуева, кинооператор и режиссер Павел Костомаров.

Номера банковских карт для денежных переводов:

  • 2202 2006 6976 4142 (Сбербанк) — Людмила Ивановна Расторгуева
  • 5559 4928 0340 4543 (Альфа-банк) — Павел Викторович Костомаров










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