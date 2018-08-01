Объявлен сбор средств для семьи Александра Расторгуева© Pavel Kostomarov / Facebook
Проводится сбор средств в помощь семье режиссера Александра Расторгуева (1971-2018).
31 июля Александр Расторгуев был убит в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера». Вместе с ним погибли журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.
«Сашу вместе с Орханом и Кириллом должны привезти 3 августа в Москву. Родители Саши поедут в Москву из Ростова-на-Дону. Им очень тяжело. Можно помочь», — пишет друг Александра Расторгуева, кинооператор и режиссер Павел Костомаров.
Номера банковских карт для денежных переводов:
- 2202 2006 6976 4142 (Сбербанк) — Людмила Ивановна Расторгуева
- 5559 4928 0340 4543 (Альфа-банк) — Павел Викторович Костомаров
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