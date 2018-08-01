Путина просят отправить на доработку новые правила фестивального кинопоказа

© Денис Синяков / Музей современного искусства «Гараж»

Более 20 представителей киноиндустрии обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, к котором попросили его отправить на доработку недавно принятый Госдумой закон, ужесточающий правила показа фильмов на российских фестивалях без прокатного удостоверения.

Письмо опубликовано на сайте «Коммерсанта». Под ним, в частности, стоят подписи представителей киносетей, Ассоциации владельцев кинотеатров, организаторов кинофестивалей, таких как Большой фестиваль мультфильмов и Beat Film Festival, а также главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина.

В письме идет речь о правительственном законопроекте, вносящем поправки в закон «О господдержке кинематографии». Законопроект, 26 июля был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, и теперь ожидает подписи президента.

Иностранные фильмы раньше можно было показывать без прокатного удостоверения на любых российских кинофестивалях. По новым правилам, международный кинофестиваль обязан иметь жюри и конкурсную программу, фильмы на нем можно будет показывать без прокатного удостоверения в течение 10 дней, причем эти фильмы должны быть сняты не более года назад. Список международных фестивалей, которые проводятся в России, должен ежегодно утверждаться Министерством культуры.

В своем обращении к президенту представители киноиндустрии заявляют, что «под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии».

«Мы обращаемся к вам с просьбой сохранить для зрителей возможность знакомиться с культурой своей собственной страны и других стран и не допустить принятия этого законопроекта до тех пор, пока он не будет соответствовать важнейшей задаче — поддержке и развитию культуры и популяризации кино как важнейшего из искусств», — пишут авторы обращения.

По их мнению, новые правила ставят под угрозу ретроспективы классики отечественного и зарубежного кино, фестивали без конкурсных программ и жюри, трансляции и показы в записи в кинотеатрах театральных спектаклей и фильмов и сериалов, снятых для показа по телевидению.

«Мы готовы к конструктивному взаимодействию с рабочей группой законопроекта и просим вас направить этот законопроект на доработку с привлечением представителей киноиндустрии», — говорится в письме.



