«Артдокфест» покажет фильмы Александра Расторгуева© «Артдокфест»
Сегодня, 1 августа, международный фестиваль документального кино «Артдокфест» начинает онлайн-показ фильмов режиссера Александра Расторгуева (1971-2018).
Об этом сообщает фейсбук «Артдокфеста».
31 июля Александр Расторгуев был убит в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера». Вместе с ним погибли журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.
В течение 40 дней на сайте онлайн-синематеки Artdoc.Media будут доступны для бесплатного просмотра 10 фильмов:
- «Норильск от первого лица» (2015)
- «Срок» (2014)
- «Мальки и мамки» (2007)
- «Буду танцевать» (2017)
- «Я никто» (2017)
- «Вот тебе крест» (2017)
- «Все ждали приезда фюрера» (2017)
- «Тату на шрамах» (2017)
- «Мамочки» (2001)
- «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» (2005)
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