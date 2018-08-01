«Артдокфест» покажет фильмы Александра Расторгуева

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Сегодня, 1 августа, международный фестиваль документального кино «Артдокфест» начинает онлайн-показ фильмов режиссера Александра Расторгуева (1971-2018).

Об этом сообщает фейсбук «Артдокфеста».

31 июля Александр Расторгуев был убит в Центральноафриканской Республике, где он снимал фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера». Вместе с ним погибли журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко.

В течение 40 дней на сайте онлайн-синематеки Artdoc.Media будут доступны для бесплатного просмотра 10 фильмов: