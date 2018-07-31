Центр авангарда Еврейского музея открывает набор в кураторскую школу

© Еврейский музей и центр толерантности

До 23 августа открыт прием заявок на участие во втором сезоне кураторской школы Avant-Garde LAB, которую проведут в сентябре Центр авангарда Еврейского музея и «Энциклопедия русского авангарда».

Как сообщает сайт музея, заявки принимаются по адресу ec@jewish-museum.ru, в теме письма необходимо указать: «Заявка для поступления в кураторскую школу». Обучение бесплатное, набор в школу будет проходить на конкурсной основе.

Школа Avant-Garde LAB направлена на изучение молодыми исследователями кураторских практик в сфере исторического авангарда и разработку собственного коллективного проекта.

Вторая школа будет посвящена новым музейным технологиям, а в качестве материала студенты будут работать с фондами одного из московских музеев, имеющего уникальную коллекцию произведений и архивных документов русского авангарда.

Занятия школы пройдут с 9 по 30 сентября в формате интенсива с участием специалистов по истории авангарда, профессионалов мультимедийных технологий, кураторов-практиков, разработчиков цифровых музейных проектов, дизайнеров AR/VR. Среди преподавателей школы Марина Лошак, Андрей Сарабьянов, Антонио Джеуза, Ольга Шишко, Наталья Фукс, Аристарх Чернышев, Вячеслав Крискевич и Арсений Жиляев.

Мастером курса выступит художник, креативный директор студии новых медиа Great Gonzo Studio Денис Семенов.







