Центр авангарда Еврейского музея открывает набор в кураторскую школу© Еврейский музей и центр толерантности
До 23 августа открыт прием заявок на участие во втором сезоне кураторской школы Avant-Garde LAB, которую проведут в сентябре Центр авангарда Еврейского музея и «Энциклопедия русского авангарда».
Как сообщает сайт музея, заявки принимаются по адресу ec@jewish-museum.ru, в теме письма необходимо указать: «Заявка для поступления в кураторскую школу». Обучение бесплатное, набор в школу будет проходить на конкурсной основе.
Школа Avant-Garde LAB направлена на изучение молодыми исследователями кураторских практик в сфере исторического авангарда и разработку собственного коллективного проекта.
Вторая школа будет посвящена новым музейным технологиям, а в качестве материала студенты будут работать с фондами одного из московских музеев, имеющего уникальную коллекцию произведений и архивных документов русского авангарда.
Занятия школы пройдут с 9 по 30 сентября в формате интенсива с участием специалистов по истории авангарда, профессионалов мультимедийных технологий, кураторов-практиков, разработчиков цифровых музейных проектов, дизайнеров AR/VR. Среди преподавателей школы Марина Лошак, Андрей Сарабьянов, Антонио Джеуза, Ольга Шишко, Наталья Фукс, Аристарх Чернышев, Вячеслав Крискевич и Арсений Жиляев.
Мастером курса выступит художник, креативный директор студии новых медиа Great Gonzo Studio Денис Семенов.
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