Редакция российского Forbes просит американский Forbes о помощи

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30 июля редакция российской версии финансово-экономического журнала Forbes обратилась к руководству американского Forbes с просьбой не назначать главным редактором издания Андрея Золотова и расследовать конфликт между журналистским коллективом и владельцем Forbes Russia Александром Федотовым.

«Мы просим вас о поддержке в этом самом драматическом эпизоде в истории российского Forbes и надеемся, что вы начнете расследование того, что происходит. До его окончания мы надеемся, что вы не одобрите господина Золотова в качестве нового главного редактора», — цитирует «Интерфакс» письмо, подписанное 29 сотрудниками редакции.

27 июля стало известно о назначении Андрея Золотова исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes вместо Николая Мазурина, в начале июня сменившего в этой должности Николая Ускова.

26 июля Мазурин обратился в прокуратуру в связи с тем, что в новом печатном номере Forbes не была опубликована утвержденная им ранее статья. Позднее она вышла на сайте Forbes, после чего к нему был закрыт доступ сотрудникам редакции.

«Господин Усков и другие редакторы Forbes сообщали вам о многочисленных попытках господина Федотова уничтожить независимость редакции Forbes Russia. <...> Грубо нарушая закон и наш устав, господин Федотов снял статью из журнала. В результате господин Мазурин обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, как могло произойти, что статья, подписанная главным редактором, внезапно исчезла из журнала. Весь коллектив полностью поддерживает Мазурина. В результате господин Мазурин был снят с его должности», — говорится в письме.

Его авторы обращают внимание американского лицензиата, что менее чем за месяц Федотов дважды отстранил главных редакторов, «которые пытались остановить его вмешательство в редакционную работу и защитить наши стандарты».

«Очевидно, что целью господина Федотова является уничтожение редакционной независимости», — пишут сотрудники редакции. Они отмечают, что Золотов всю жизнь работал редактором по тематике стиля жизни, поэтому предполагается, что, «будучи незнакомым с бизнес-журналистикой, ... он будет послушным инструментом в руках господина Федотова».



